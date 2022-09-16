Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle Özbekistan’ın Semerkant kentinde.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti.

Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

İki lider, bölgesel konuları ele aldı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanıyla da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yla görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.