Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği baş döndürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Zirve için Madrid'e gittiği 28 Haziran'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yer aldığı dörtlü görüşmeye katılan Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantıda Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini anlattı. Görüşmede İsveç ve Finlandiya liderleri, Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımları atmayı taahhüt etti.

Görüşmenin ardından hazırlanan üçlü muhtıraya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza attı. İmza töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşti.

İkili görüşmeler

NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Ukrayna" temalı oturumda yer aldı.

Oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan, oturumun ardından da ikili görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak IFEMA Kongre Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşen Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson görüşmesinden sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede NATO Zirvesi'nin gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve olduğunu vurgulayan Erdoğan, NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeği"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına, konakladığı otelde devam ederek Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü.

Terörizm konulu oturumda video izletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan, "terörizm" konulu oturuma iştirak etti. Erdoğan, oturumda NATO üyesi ülkelerin liderlerine, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan bir video izletti.

Oturumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Erdoğan, son ikili görüşmesini ise Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.