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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün'e yapacağı ziyaret ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendi.

Dış Politika 09.04.2022, 18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün'e yapacağı ziyaret ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #ürdün ziyareti #kral abdullah
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