Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün'e yapacağı ziyaret ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendi.
Dış Politika 09.04.2022, 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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