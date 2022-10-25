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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dış Politika 25.10.2022, 21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #kral charles
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