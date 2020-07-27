Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Laya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 22:08