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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Laya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 22:08
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