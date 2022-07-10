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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dış Politika 10.07.2022, 21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olması dolayısıyla tebrik etti.

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
#recep tayyip erdoğan #yair lapid #İsrail
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