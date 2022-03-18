Cumhurbaşkanı Erdoğan Kim Boo-kyum'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye’de bulunan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Bo-kyum’u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.