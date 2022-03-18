Cumhurbaşkanı Erdoğan Kim Boo-kyum'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti.
Dış Politika 18.03.2022, 16:39 19.03.2022, 01:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye’de bulunan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Bo-kyum’u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.
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