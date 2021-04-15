Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Katar, Suudi Arabistan ve BEA arasındaki ilişkiler normale dönerken Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz dün gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

İki liderin Ramazan ayı vesilesiyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kral Selman, bu kutsal ay nedeniyle kendisini tebrik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, bu mübarek aya kavuştukları için Allah'a dua ettiğini belirtti.