Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri her alanda güçlendirme konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik vesilesiyle gerçekleşti. 

Erdoğan ve Nazarbayev'in görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı da teyit edildi.

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