Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de , İspanya Başbakanı ile bir araya geldi.
Dış Politika 30.06.2022, 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: AA
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