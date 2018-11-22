Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüşecek mi?

Reuters haber ajansının, Anadolu Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Programa bakıyoruz, böyle bir şey olabilir" sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu’na katıldı. "Rusyayla iyi ilişkilerimiz Avrupayla, Amerikayla iyi ilişkiler içinde olmamıza engel teşkil etmez. 2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek. Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle değerlendirecektir. TürkAkımı sadece Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasından ibaret bir proje değildir." açıklamalarında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G-20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşebileceğini bildirmişti.

G-20 Liderler Zirvesi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, ay sonunda başkent Buenos Aires'te düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Arjantin Federal İstihbarat Teşkilatı (AFI) ve dünyadaki diğer istihbarat servisleriyle iş birliği içerisindeyiz. Toplamda 22 bin 700 kolluk kuvveti hazır bulunacak." dedi.

Kaynak: Haber Türk

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 14:39