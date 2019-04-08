Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Suriye'de atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda stratejik görüşmelerin olacağını söyledi.

Gerek ikili görüşmelerde gerek bölgesel sorunlar noktasında bugün yoğun bir görüşme trafiği olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 anlaşma imzalanacağını ve bu anlaşmalarla geleceğe yönelik adımlar atılacağını bildirdi.

Rusya ile ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış olduğunu anımsatan Erdoğan, "Hedefimiz, daha önce belirlediğimiz 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Doğal gaz akımı ile alakalı TürkAkım'da deniz kısmı bitmiş durumda. Aradaki adımlar da planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz aynı takvim içerisinde bitirmek." dedi.

Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinde, bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte atılan adımların çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantımızın bu bakımdan da büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Bakanlarımızın da birbirleriyle yapacağı görüşmeler önem ifade ediyor. Bunları da ayrıca değerlendirmek suretiyle Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nı tamamlamış olacağız."

Putin: Ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Erdoğan’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının 8’incisini düzenleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve iş çevreleriyle de görüşmek suretiyle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendireceğiz. Bu gece de Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı açılışını yapacağız." dedi.

Putin, Türkiye ve Rusya arasında artan ticaret hacmine dikkati çekerek, “Türkiye ile ikili ilişkilerimizin özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 35 milyar dolara ulaştı.” diye konuştu.

TürkAkım boru hattı projesinin deniz bölümünde inşaatın tamamlandığını anımsatan Putin, “Karadaki inşaat süreci de planlandığı gibi devam etmektedir. Projenin zamanında tamamlanacağını umut ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Putin, Türkiye ile uluslararası küresel konulara ilişkin yoğun çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, “Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İki ülke Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasında yoğun temaslar var. Askeri teknik iş birliğimiz de artarak devam ediyor.” diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

Kaynak: AA