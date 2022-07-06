Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali'ye destek vermeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum. Somali 2011 yılında uluslararası toplumun tabiri ile çökme noktasına gelmişti. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim. Ziyaretim vesilesiyle Mogadişu büyükelçiliğimizin açılışını yapmıştık. Dünyada malumunuz en büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Tabi bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle iftihar ediyoruz.

Müteakiben Türk Hava Yolları Somali'nin 20 yıllık yalnızlığına doğrudan seferler başlatmak suretiyle son verdi. 2011, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez Mogadişu'yu ziyaret ettim. 2012-2017 yılları arasında da cumhurbaşkanlığı görevini deruhte eden değerli kardeşimle o dönemde birlikte attığımız adımlar Somali'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu.

Aradan geçen zaman zarfında sağlıktan eğitime, altyapıdan kapasite gelişimine kadar Somali'ye her alanda destek verdik vermeye devam ediyoruz. TİKA, Türk Kızılay, AFAD başkanlığımız başta olmak üzere bir çok kurumumuz sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Sadece resmi kurumlarımız değil önemli sayıda sivil toplum kuruluşumuz da yardımlarıyla Somalili kardeşlerimizin yanında yer alıyor.

Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi sadece Somalili değil bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşimin Cumhurbaşkanlığı görevine ikinci kez gelmesiyle sonuçlanan seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde kıymetli kardeşimin liderliğinde görev alacak yeni hükümete şimdiden başarılar diliyorum.

Türkiye bu dönemde de Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya, uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ayrıntılarıyla ele aldık. Muhtelif alanlardaki işbirliğimizi artırarak sürdürme ve ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından bu konuda hızla gerekli adımları atma hususunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2003 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimiz de akılda bulundurulmalıdır.

Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak Somali'nin istikrar ve güvenliğinin önemine vurgu yaptık. Bugüne kadar 5 bin Somalili askerin eğitimini tamamladık. Ayrıca bin özel harekat polisine eğitim verdik. Türkiye olarak Somali'nin istikrar ve güvenliğine terörle mücadelesine katkılarımızı sürdürme kararlılığımızı bu vesileyle buradan tekrarlıyorum. Somali ülkemizin Afrika Kıtası'nın ekonomik kalkınmasına sosyal barış ve istikrarına verdiği önemi gösteren temel örnektir.