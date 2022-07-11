Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 11.07.2022, 23:17
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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