Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi için Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü.
Dış Politika 30.10.2021, 17:55
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Kaynak: AA
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