Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

"Rusya'nın saldırısı uluslararası hukuka aykırı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde de Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Zirvede, Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı da Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyon hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.