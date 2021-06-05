Cumhurbaşkanı Erdoğan Zaev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti
Dış Politika 05.06.2021, 21:53 05.06.2021, 22:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala eşlik etti.
AA
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