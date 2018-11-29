Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Arjantin'de sıcak karşılama 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e geldi. Erdoğan TC-TRK" özel uçağı ile TSİ 17.00'de Arjantin’in başkentine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires Ezezia Havalimanı'na gelişinde Arjantin Kültür Bakanı Pablo Avelluto ile Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve diğer ilgililer tarafından sıcak bir biçimde karşılandı.

Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik ediyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, havalimanında düzenlenen karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele ulaştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 18:03