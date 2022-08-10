Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AB' mesajı: Dayanışmamızın güçleneceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

"GERÇEK POTANSİYELİMİZİ YAKALAYACAĞIZ"

Ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması çarpan etkisi yaptı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. Slovenya'da Karavanke Tüneli ve demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından gurur duyuyoruz.

Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Dostane ilişkiler ve işbirliği, bölgesel barış ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.

Cami ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camiyi ziyaret etmesi, anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur."

Daha sonra söz alan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum öncelikle ben de sizlere bu nazik cümleleriniz için ülkem ve şahsım için teşekkür etmek isterim. Bu nazik misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Bu resmi ziyarette güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık.

Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim; bu 18. görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasına hedefliyorduk. Bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı, hedeflerimizin de üstüne çıktı. Bugün ekonomi bakanının da huzurunda ben Slovenya hükümeti adına söyleyebilirim ki, iş komisyonu konferansı çalışmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda ekonomik ve siyasi işbirliğimizin daha da güçlendiriyor olacağız. Sevgili dostum, Slovenya bu noktada gerçekten takdirlerini iletmek istiyor. Türk şirketlerinin müteahhitlik projeleri her zaman zamanında, vakitlice, daha önce hemfikir olunmuş fiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sizin şirketleriniz için AB genelinde referans oluyoruz."