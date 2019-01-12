Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Latin Amerika çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları Türkiye'nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli." dedi.

Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela'dan ayrılırken gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro'nun yemin törenine Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını anımsatan Oktay, 94 ülkeden temsilcilerin bulunduğu bir yemin töreniyle Maduro'nun göreve başladığını söyledi.

Oktay, Venezuela ve Türkiye'nin ilişkilerinin özellikle son dönemde çok yoğun şekilde geliştiğini, iki tarafın da çok farklı sektörlerde iş birliği geliştirme çabasında olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Venezuela ziyareti ile ilişkilerin zirveye taşındığını vurgulayan Oktay, "Venezuela ile birçok anlaşma yaptık. Ziyaretimiz kapsamında o anlaşmaların hangi aşamada olduğuyla alakalı çalışmalarda bulunduk. En önemlisi de anlaşmaların üzerine inşa edeceğimiz farklı sektörlerdeki fiili işbirliğinin gerçekleştirilmesine dönük karşılıklı istişarelerimiz oldu." diye konuştu.

Oktay, temasları kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile maliye, dışişleri ve turizm bakanlarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Venezuela'da Türkiye açısından iş birliği gerçekleştirilecek çok önemi alanların olduğuna dikkati çeken Oktay, "İş dünyamıza seslenmek istiyorum. Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde iş birliği geliştirme şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimizi 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buradaki iş adamlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyor olacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar"

Yemin töreni kapsamında Karakas'a gelen liderlerle de görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davetini Canel'e ilettiklerini ifade etti.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ciddi bir fırsatın olduğunun altını çizen Oktay, Canel'in Türkiye'ye en kısa sürede gelmek istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takvimine göre bu ziyareti ayarlayacaklarını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales Ayma ile görüştüğünü dile getiren Oktay, ekonomik ve ticari iş birliğinden FETÖ ile mücadeleye kadar her konuda iş birliğine hazır, Türkiye ile güçlü ilişki kurmak isteyen bir devlet başkanı gördüklerini bildirdi.

Oktay, Morales'e de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini ilettiklerini, yılın ilk 3 ayı içinde Türkiye'yi ziyaret etmek istediklerini, bu ziyareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takvimine göre ayarlayacaklarını belirtti.

Surinam Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştüklerini, Nikaragua Devlet Başkanı, İran, Rusya ve Filistin temsilcileriyle sohbet etme imkanı bulduklarını vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Latin Amerika'da, Karayip ülkelerinde ağır bir kimlik olan Ralph Gonzales ile görüştük. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar. Latin Amerika ve Karayipler'de Türkiye'ye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilginin, sevgi yumağının oluştuğunu gördük. Bunu ekonomik ve ticari iş birliğine nasıl dönüştürebiliriz onun gayreti içindeyiz.

Bu ziyaret buna da vesile oldu. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları Türkiye'nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli.

Küba'nın iş birliği için teklif ettiği çok sayıda projeden biri de ortak ilaç üretimi oldu. Özellikle, biyoteknoloji ve ilaç üretimi konusunda ciddi ilerleme sağladıkları bir iki alan var. Onunla ilgili Türkiye ile iş birliği yapabileceklerini söylediler. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile paylaşacağım."

Kaynak: AA