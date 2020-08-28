Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Mabeyn Köşkü’nde ABD’nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sözcü Kalın’ın, görüşmede, İdlib’de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye’nin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, Suriye’deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD’li muhataplara iletildi.