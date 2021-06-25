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Dışişleri, AB Liderler Zirvesi bildirisinin Türkiye bölümüne tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, "AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır" açıklamasında bulundu.

Dış Politika 25.06.2021, 12:55
Dışişleri, AB Liderler Zirvesi bildirisinin Türkiye bölümüne tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB Zirvesi’nde Türkiye başlığı altında kabul edilen kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır. AB’nin olumlu gündemi hayata geçirmeyi ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni mali yardım paketi, Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır."

AA

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#Dışişleri #AB #zirve #Türkiye
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