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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

Çin'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Vuşi şehrinde bir araya geldi.

Dış Politika 12.01.2022, 17:59
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çin'in Vuşi şehrinde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Twitter hesabından Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde Çinli mevkidaşı Vang ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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#Mevlüt Çavuşoğlu #Vang Yi #Çin
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