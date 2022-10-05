Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Estonya heyetiyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson ve Dışişleri Komisyonu üyelerini kabul etti.
Dış Politika 05.10.2022, 19:52 05.10.2022, 20:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kabul sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu heyetini ağırladık" sözlerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığını ve NATO'nun genişlemesi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.
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