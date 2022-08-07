Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."