Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.
Dış Politika 07.08.2022, 23:52
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."
Kaynak: AA
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