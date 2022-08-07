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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Dış Politika 07.08.2022, 23:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Turan ile görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki son gelişmeler ışığında Irak'ın barış ve istikrarı ile Türkmen kardeşlerimizin huzur ve refahı için atılacak adımları değerlendirdik. Irak Türkmenlerinin her daim yanındayız."

Kaynak: AA
#Mevlüt Çavuşoğlu #HASAN TURAN #Irak Türkmen Cephesi
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