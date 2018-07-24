Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Böylece Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, ilk olarak Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Akıncı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek olan Çavuşoğlu, bugün Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak.

Çavuşoğlu, KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a gidecek