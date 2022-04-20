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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Dış Politika 20.04.2022, 18:29
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, dün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüşmüştü.

#dışişleri bakanı çavuşoğlu #Rus mevkidaşı #Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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