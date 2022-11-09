Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz

Çavuşoğlu, Kazakistan'da Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, Türkistan ve Çimkent'i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli zorluklardan geçtiğini, Ukrayna-Rusya savaşının sürdüğünü belirterek "Türk dünyası olarak bu gelişmelere duyarsız kalamayız." dedi.

Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına dönüştüğü geçen yılki İstanbul Zirvesi'nin Türk dünyasının birliği bakımından bir "milat" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, yarın Semerkant'ta TDT Zirvesi toplantılarına katılacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "Tüm bu çalışmalarımızla Türk dünyasını geleceğe hazırlıyoruz. Birlik olduktan sonra her engeli aşarız. Çünkü birlikten kuvvet doğar." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Kazakistan'ın Türk dünyasında "iki kutlu kardeş" olduğunu belirten Çavuşoğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu yılki Türkiye ziyaretinin son derece verimli geçtiğini, iki ülke ilişkilerini "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyi'ne" çıkarttıklarını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için Astana'yı ziyaret ettiğini anımsatarak burada da 6 belgeyi imzaladıklarını, ilişkilerin hukuki altyapısını geliştirdiklerini dile getirdi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerini geliştirmek için de çok çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Şimdi hedefimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. 5 milyar doları yakalamış durumdayız. Yatırımlarımız da 4,5 milyar doları geçti." dedi.

Çavuşoğlu, Türkistan bölgesinin gelişmesinde Türk firmalarının büyük rolü ve katkısı olduğuna dikkati çekerek Türkistan'da da başkonsolosluk açacaklarını söyledi.

Son zamanlarda Kazakistan'la özellikle lojistik ve taşımacılık konusunda iş birliğini nasıl güçlendireceklerini konuştuklarını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını kurduklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkistan bölgesinin de özellikle transit taşımacılıkta önemli bir merkez olduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza hizmet bizim dış politikamızın en önemli önceliklerinden. Dünyanın neresinde olsun hem vatandaşlarımıza hem soydaşlarımıza hem de akraba topluluklarımıza hizmet etmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye'nin dünyada 256 temsilciliğinin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, yakında bu sayının 257'ye yükseleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan şu anda tüm dünyada Türkiye'nin 108 fahri konsolosluğunun olduğunu belirtti.

Açılışını yaptıkları Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun iki ülke halkları arasındaki bağları güçlendireceğini vurgulayan Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun Türk ve Kazak vatandaşlarına hizmet edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün aralarında Ahıska Türklerinin de olduğunu dile getirerek buraya 78 yıl önce gelen Ahıska Türkleriyle evlerini ve yemeğini paylaştığı ve onları sahiplendiği için Kazakistan'a teşekkür etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda uyarıda da bulunan Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil, bulunduğu her ülke için tehdittir. Ne kadar sinsi olduklarını da görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün Türkiye'de darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak bu örgüte karşı her zaman teyakkuzda olmalarının herkesin yararına olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğunun hayırlı olması temennisinde bulundu.