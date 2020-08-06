Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya’da Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla (solda) birlikte Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Libya Başbakanı Feyyaz es-Serrac tarafından kabul edildi.

Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Çavuşoğlu ve Bartolo, Libya Başbakanı Serrac ile Başkanlık Konseyi binasında bir araya geldi.

Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 12:37