Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı KKTC'de yapılan seçimler sonrası Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

18 Ekim 2020, KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Hk.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün (18 Ekim) ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:20