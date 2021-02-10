Dışişleri Bakanlığı BM askerlerine yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Mali'de BM askerlerine yönelik gerçekleştirilen ve 20 askerin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı BM askerlerine yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasının önemli olduğu vurgulanarak, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Mali’nin merkez bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

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BM askerlerine saldırı: Yaralılar var

BM askerlerine saldırı: Yaralılar var
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