Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a gereken cevabı verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geçen hafta İzmir’de yaptığı konuşmaya atfen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dün (18 Mart) yaptığı açıklama da anlaşılamamış, içeriği ve zamanlaması bakımından yadırganmıştır.

Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

YUNANİSTAN'IN AÇIKLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim konuşmalarında kullandığı "denize dökmek" deyimi nedeniyle bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada; "Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Ajanslar