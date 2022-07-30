Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da dün yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran Hükümeti’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.