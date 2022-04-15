Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Dışişleri Bakanlığı: 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınıyoruz.
Dış Politika 15.04.2022, 16:07 15.04.2022, 16:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Filistin’de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz."
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