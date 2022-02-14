Dışişleri Bakanlığından Yemen uyarısı
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada vatandaşlara 'Yemen'e seyahat etmekten kaçının' uyarısı yapıldı.
Dış Politika 14.02.2022, 19:25
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.
"Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA
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