Dışişleri'nden Moğolistan'daki FETÖ iddialarına cevap

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moğolistan’daki FETÖ yapılanması hakkında çıkan haberlerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, basında çıkan haberleri yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"FETÖ terör örgütü, Moğolistan’da geniş bir mevcudiyeti bulunan ve Moğolistan’ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturan bir terör yapısıdır. Bu konudaki ciddi endişelerimizi ve beklentilerimizi Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaştık.

FETÖ üyelerinin adalet önünde hesap vermeleri haklı beklentimizdir. Ancak, Moğolistan’daki FETÖ’ye karşı atılacak adımların belirlenmesi Moğolistan Hükümetinin yetkisindedir. Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir.



Dolayısıyla, Cuma günü Moğolistan’da yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir.



Ankara’daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir.



FETÖ’nün Moğolistan’da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir.

Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan’daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

Geçtiğimiz günlerde yabancı basın ajanslarında yer alan iddialarda, Moğolistan'da, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirtilen Empathy Okulları'nın Genel Müdürü, Türk vatandaşı Veysel Akçay, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmak istendiği iddia edilmiş, Akçay'ın bir uçakla yurtdışına götürülme girişiminin Moğol yetkililer tarafından engellendiği iddia edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2018, 22:13