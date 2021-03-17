Dışişlerinden Mali ve Nijer'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Nijer'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin Tessit bölgesindeki Ansongo yakınlarında 15 Mart'ta gerçekleşen ve askeri birliği hedef alan terör saldırısında 11 askerin hayatını kaybettiğinin ve 14 askerin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, terör eylemi şiddetle kınanırken "Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nijer'de düzenlenen terör saldırısına kınama

Dışişleri, Nijer’in kuzeyinde Banibangou bölgesinde bulunan Tillaberi şehrinde düzenlenen terör saldırısını da şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında 58 masum sivilin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Nijer hükümetinden yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, 15 Mart'ta Tillaberi'de kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırmış, ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirmişti.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor. Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

AA