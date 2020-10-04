Dışişleri’nden Siyonist İsrail’e sert tepki: İşgalci anlayışın yeni bir kanıtı!

İsrail’in ilave yasadışı yerleşim inşa planlarına Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin, “İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyoruz” açıklaması yapıldı.

İŞGALCİ ANLAYIŞIN YENİ KANITI

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberleri kınayan Dışişleri bakanlığı, “Bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtı” olarak niteledi.

KÖRFEZ’LE ANLAŞMA ANLADATMACAN İBARET

Açıklamanın devamında bakanlık şu sözleri ifade etti: Bu gelişme, İsrail’in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail’le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir.

“İSRAİL’İN ADIMLARINI TANIMIYORUZ”

İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz.

“DAVAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.