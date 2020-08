Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

MSB: TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne tarafından Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand De La Penne tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda eğitime ilişkin fotoğraflar da yayınlandı. TCG GÖKSU ve TCG FATİH fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS DURAND DE LA PENNE tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir.