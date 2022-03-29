Dolmabahçe'deki Rusya-Ukrayna görüşmesi tamamlandı

Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İki ülkenin müzakerecileri Belarus sınırındaki görüşmeler ve online görüşmelerin ardından bu kez de İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'deki görüşme, sabah 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından başladı. Erdoğan, "Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi.

Dünyanın merakla beklediği görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmeler öncesinde Rusya tarafının 'Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması', 'silahsızlanma' ve 'Rusça'nın Ukrayna'da yasal olarak korunması' taleplerinden vazgeçtiği belirtilmişti. Ukrayna tarafının ise insanlar, toprak ve egemenlik konularından taviz vermeyeceği aktarılmıştı.

Müzakerelerin ardından Ukrayna tarafından açıklama yapıldı. Yetkililer, ilk tur görüşmelerinin sona erdiğini bildirdi. Görüşmelerin devam edeceği ifade edilirken, Ukrayna heyeti kameraların karşısına geçerek "Türkiye dahil 8 ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Ukrayna'nın güvenliği en önemli talebimizdir." açıklamasını yaptı.