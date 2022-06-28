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Dörtlü zirve 2 saat sürdü

NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki dörtlü görüşme 2 saat sürdü.

Dış Politika 28.06.2022, 19:24
Dörtlü zirve 2 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat sürdü.

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Kaynak: AA
#Dörtlü Zirve #NATO
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