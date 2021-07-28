Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini ağırladı

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

AA