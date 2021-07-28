Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini ağırladı
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, söz konusu ziyaretin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını ifade etti.
Dış Politika 28.07.2021, 11:10
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
AA
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