Enver İbrahim Türkiye ile kültür köprüsü kurdu

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen “Türk Okçuluğu Dünya Sahnesinde” etkinliğine Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü birlikte katılım sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya Hükümeti olarak Okçular Vakfı Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Idrissi Okulları arasında işbiriliği anlaşması imzalandı.

Sonrasında Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Kuala Lumpur Büyükelçisi Dr. Merve Kavakçı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan ile yemekte bir araya geldi. Okçular Vakfı yöneticileri Kavakçı’ya “Kemankeş Projesi” hakkında bilgi verdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 17:10