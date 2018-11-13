Erdoğan ABD'nin ödül oyununa kanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümü törenleri için gittiği Paris’ten dönüşünde, kendisini izleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderler onuruna verdiği yemekte ABD Başkanı Donald Trump’la görüştüğünü hatırlatan Erdoğan terör örgütleri PYD, YPG, FETÖ, Suriye, Halkbank konuları ile ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, “ABD’nin PKK’lı üç isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Buna da değinme imkanımız oldu. Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun olarak telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelmeyiz. Aslında YPG’nin yaptığı açıklama da ABD’lileri yalanlıyor; esasen PKK’dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar” dedi.

PKK'nın Mahmur Kampı

ABD’nin PKK’lı üç teröristin başına ödül koymasının tatmin edici olmadığını dile getiren Erdoğan, sürecin 20 yıllık bir süreç olduğunu, tüm bu süreç içerisinde Birleşmiş Milletler’in (BM) PKK konusunda çok büyük vebali olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Zira sadece Kandil değil, bir de Mahmur Kampı meselesi var. Mahmur PKK’nın kuluçka yuvası. Şu anda orada 12-13 bin kişi var. Burayı kimin dağıtması lazım? Buranın BM ile özel bir statüsü vardı. BM de artık bu işten bıktı, orayı dağıtma havası içinde. Peki dağıtıldıktan sonra ne olacak? Irak yönetimi, ABD ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimini ile daha yoğun temas içine girerek Irak’taki PKK varlığı hususunda bir çalışma yapmamız gerekecek. İnşallah buradaki bu sıkıntıyı çözeriz. ABD’nin bu iddialı çıkışını Kandil’de böylece farklı bir zemine oturturuz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA