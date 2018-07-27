Erdoğan: Afrika'nın ihtiyacı yeni mürebbiyeler, sömürgeciler değil

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin önde gelen iş adamlarıyla buluştuğu akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye'nin son 16 yılda elde ettiği ekonomik başarıda siyasiler ile birlikte çalışan risk alan iş adamlarının payı büyüktür.

16 senede gerçekten büyük reformlara, önemli başarılara imza attık. 2002 yılında göreve geldiğimizde kişi başına düşen gelirimiz 3 bin 500 dolar, ihracatımız ise sadece 36 milyar dolardı. Vatandaşımız yüksek enflasyon cenderesi altında eziliyordu. İş adamlarımız bırakın bir kaç yıllık planlar yapmayı bir ay sonra nasıl bir tablo ile karşılacaklarını kestiremiyorlardı. Böyle bir tablodan ülkemizi kurtarmakla kalmadık tarihimizin en büyük ekonomik sıçramasını gerçekleştirdik. Türkiye'yi yılda yüzde 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdik.

"Kazan-Kazan" temelli yatırım

Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 850 milyar dolara çıkardık. İhracatta yıllık 36 milyar dolardan 162 milyar dolara taşıdık.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdü. Bu oranla G20 üyeleri arasında ilk OECD arasında ikinci sırada yer aldık.

Dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul'daki Yeni Havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun için Güney Afrikalı girişimcileri şimdiden davet ediyorum. İş dünyamıza teşviklerimizi sürdüreceğiz.

Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Aşacağımız daha çok büyük tepeler var.

Her iki ülkenin de faydasına olacak 'kazan kazan' temelli bir yatırım ve ticaret ortamını sunmakta kararlıyız.

"Hakiki dost, kader ortağı"

Afrika ülkeleri bizim gibi özgürlüklerini, belli güçlerin lütfuyla değil kanla canla kazanmıştır.Ne siz ne biz kazanımlardan taviz veremeyiz.

Birileri kabul etmek istemese de Afrika'nın ihtiyacı yeni mürebbiyeler, kıtanın kaynaklarını farklı yollarla gasp etmeye çalışan yeni sömürge heveslileri değildir.

Afrikalı kardeşlerimizin yıllardır özlemini çektiği şey tarihlerine, kültürlerine, geleneklerine, dillerine saygı duyan gerçek dostlardır. Türkiye olarak Afrika'nın hakiki dostu kader ortağı olmak istiyoruz.

Belli ülkelerin üretici konumda olduğu diğerlerinin sadece tükettiği bir uluslararası ekonomik düzeni asla kabul edemeyiz.