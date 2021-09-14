Erdoğan, Alman mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Erdoğan, katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

AA