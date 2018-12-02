Erdoğan, Arjantin İslam Merkezi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bakir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net