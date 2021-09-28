Erdoğan Biden'la baş başa görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek ayın sonunda G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden'la bir araya geleceği bildirildi.
Dış Politika 28.09.2021, 17:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.
Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.
AA
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