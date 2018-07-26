Erdoğan: Bir ayağımız Türkiye'de diğeri dünyayı dolaşıyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

BRICS Zirvesi daveti için Güney Afrika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Büyükelçiliği hizmet binası açılışında bir konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında, "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki ana başlıklar şu şekilde:

Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada.

Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir.

Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli.

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz.